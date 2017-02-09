Armenian armed units violated ceasefire with Azerbaijan 36 times throughout the day

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Date: 10 February 2017 10:46
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Baku, February 10, AZERTAC
The Armenian armed units shattered ceasefire with Azerbaijan a total of 36 times throughout the day using 60 mm mortar launchers, Azerbaijan`s Defense Ministry said.
The Armenian armed forces, stationed in Armenia`s Paravakar village and nameless hills in Ijevan district, Aygepar, Chinari and Mosesgekh villages in Berd district and nameless hills in Krasnoselsk district subjected to fire the positions of the Azerbaijani armed forces located in nameless hills in Gazakh district, Alibayli, Agbulag and Agdam villages in Tovuz district and nameless hills in Gadabay district.
The ceasefire was also violated in Goyarkh, Chilaburt villages in Tartar district, Yusifjanli, Namirli, Marzili, Sarijali, Shuraabad villages in Agdam district, Kuropatkino village in Khojavand district, Horadiz, Ashagi Veyselli villages in Fuzuli district, as well as nameless hills in Goranboy, Tartar, Khojavand, Fuzuli and Jabrayil districts.
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