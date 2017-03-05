Armenian armed units violated ceasefire with Azerbaijan 126 times throughout the day

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Date: 5 March 2017 11:46
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Baku, March 5, AZERTAC
The Armenian armed units shattered ceasefire with Azerbaijan a total of 126 times throughout the day, Azerbaijan`s Defense Ministry said.
The Armenian armed forces, stationed in Armenia`s Shavarshavan, Voskevan and Barekamavan villages in Noyanberyan district, and position in nameless hills Paravakar village of Ijevan district and positions in nameless hills and nameless hills in Berd district and positions in Chinari village and nameless hills in Krasnnoselsk district subjected to fire the positions of the Azerbaijani armed forces located in Gushchu, Ayrim, Gaymagli, Jafarli, Kamarli villages in Gazakh district, and nameless hills in Gazakh, Gadabay and Tovuz districts.
The ceasefire was also violated in Goyarkh, Chilaburt villages in Tartar district, Garagashli, Marzili, Chiragli, Javahirli villages in Aghdam district, Kurapatkino village in Khocavand district, Gorgan, Horadiz, Asagi Seyidahmadli Garakhanbayli villages in Fuzuli district, Mehdili village in Jabrayil district as well as nameless hills in Goygol, Goranboy, Tartar, Agdam, Khocavand, Fuzuli and Jabrayil districts.
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