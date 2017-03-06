Armenian armed units violated ceasefire with Azerbaijan 118 times throughout the day

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Date: 12 March 2017 12:46
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Baku, March 12, AZERTAC
The Armenian armed units shattered ceasefire with Azerbaijan a total of 118 times throughout the day, Azerbaijan`s Defense Ministry said.
The Armenian armed forces, stationed in nameless hills in Ijevan district, Barekamavan, Voskevan, Berdavan, Shavarshavan villages in Noyemberyan district, Aygedzor, Aygepar, Mosesgekh villages in Berd district and nameless hills in Krasnoselsk district subjected to fire the positions of the Azerbaijani armed forces located in Jafarli, Gaymagli, Gushchu Ayrim, Kamarli, Farahli villages in Gazakh district, Munjuglu, Alibayli, Aghdam villages in Tovuz district and nameless hills in Gadabay district.
The ceasefire was also violated in the occupied Yarimja, Goyarkh, Chilaburt villages in Tartar district, Marzili, Garagashli, Sarijali, Shikhlar, Yusifjanli villages in Aghdam district, Kuropatkino village in Khojavend district, Gorgan, Ashaghi Veysalli, Horadiz, Ashaghi Seyidahmadli villages in Fuzuli district and Mehdili village in Jabrayil district, as well as nameless hills in Goygol, Goranboy, Tartar, Khojavend, Fuzuli and Jabrayil districts.
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