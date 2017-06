Ev heyvanları saxlamaq səhhətimiz üçün xeyirdir - Mütəxəssis rəyi

Bir çox xalqlar ev heyvanlarını hətta doğma övladları qədər çox istəyir. Onların qayğısına qalır, danışır, ən yaxın dostları kimi qəbul edirlər. Bu heyvanların yemlənməsi isə ən vacib nüanslardan sayılır.



Metbuat.az bildirir ki, mütəxəssislərin fikrincə, yaşı 65-dən çox olan ev heyvanı sahibləri yaşıdları ilə müqayisədə həkimə daha az müraciət edir. Xüsusilə it saxlayan insanlar daha çox hərəkət edir və bunun sayəsində daha sağlam olurlar.

Psixoloq Tunar Cəfərli məsələ ilə bağlı bildirib ki, ev heyvanları əsəbləri sakitləşdirərək, insana müsbət enerji ötürür. Xüsusilə, balıq və quşlar pozitiv enerji mənbəyi sayılır.

“Heyvan saxlamaq təklik hissini, stressi azaldır, sosial ünsiyyəti gücləndirir, insanı idmanla məşğul olmağa həvəsləndirərək, qarşılıqsız sevgi hissi formalaşdırır. Ev heyvanı saxlayanlar heyvan saxlamayanlarla müqayisədə depressiyaya daha az düşür. Təzyiqləri nizamlı olaraq, stressli vəziyyətlərdə daha sakit qala bilirlər. Onlarda ziyanlı xolesterol səviyyəsi az olduğuna görə, ürək xəstəliklərinə tutulma ehtimalları da aşağı olur. Elmi cəhətdən sübut olunub ki, insan təbiətə nə qədər yaxın olarsa, o qədər də humanist olur.

Aytən Novruzova / Metbuat.az

