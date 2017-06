Lənkəranda qocaman jurnalist Səlim Ağayev dünyasını dəyişib.

Metbuat.az bildirir ki, mərhum yaşadığı Lənkəran şəhərində 81 yaşında vəfat edib.

S.Ağayev uzun müddət Azərbaycan Dövlət Radiosunun bölgə müxbiri, "Leninçi" (indiki "Lənkəran") rayon qəzetinin əməkdaşı, Lənkəran radio verilişləri redaksiyasının məsul redaktoru vəzifələrində çalışıb.

