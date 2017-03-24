Apreldə 17 möhtəşəm matç

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Tarix: 24 Mart 2017 10:23
Aprel ayı futbolsevərlər üçün olduqca maraqlı olacaq. Belə ki, önümüzdəki ayda azarkeşləri bir-birindən maraqlı düz 17 qarşılaşma gözləyir.
Publika.az apasport.az-a istinadən Avropanın müxtəlif ölkə
çempionatlarında və Avrokuboklardakı nəfəs kəsən matçları xronoloji
ardıcıllıqla təqdim edir.
1. 2 aprel, "Arsenal" - "Maneçster Siti"
İngiltərə Premyer Liqası
2. 5 aprel, "Çelsi" - "Mançester Siti"
İngiltərə Premyer Liqası
3. 8 aprel, "Bavariya" - "Borussiya"
Almaniya Bundesliqası
4. 8 aprel, "Real" - "Atletiko"
İspaniya La Liqası
5. 11 aprel, "Borussiya" - "Monako"
Çempionlar Liqası, 1/4 final, ilk oyun
6. 11 aprel, "Yuventus" - "Barselona"
Çempionlar Liqası, 1/4 final, ilk oyun
7. 12 aprel, "Bavariya" - "Real"
Çempionlar Liqası, 1/4 final, ilk oyun
8. 16 aprel, "Mançester Yunayted" - "Çelsi"
İngiltərə Premyer Liqası
9. 18 aprel, "Real" - "Bavariya"
Çempionlar Liqası, 1/4 final, cavab matçı
10. 19 aprel, "Barselona" - "Yuventus"
Çempionlar Liqası, 1/4 final, cavab matçı
11. 19 aprel, "Borussiya" - "Monako"
Çempionlar Liqası, 1/4 final, cavab matçı
12. 22 aprel, "Çelsi" - "Tottenhem"
İngiltərə FA kuboku, yarımfinal
13. 23 aprel, "Arsenal" - "Mançester Siti"
İngiltərə FA kuboku, yarımfinal
14. 23 aprel, "Real" - "Barselona"
İspaniya La Liqası
15. 23 aprel, "Qalatasaray" - "Fənərbaxça"
Türkiyə Super Liqası
16. 26 aprel, "Bavariya" - "Borussiya"
Almaniya Federasiya Kuboku, yarımfinal
17. 27 aprel, "Mançester Siti" - "Mançester Yunayted"
İngiltərə Premyer Liqası