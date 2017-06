İnternet üzərindən yayımlanan "Twitch" platformasına etdiyi rəqsləri yerləşdirən gənc qız qısa müddət ərzində məşhurlaşıb.

Metbuat.az bildirir ki, "STPeach" adı ilə qeydiyyatdan keçən gənc qız özünə izləyici toplamaq üçün sosial şəbəkədə etdiyi canlı yayımda müxtəlif hərəkətlər edir, hətta soyunur.

Onun videosunu təqdim edirik:

Orxan / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.