Əgər ailə üzvlərinizdən kimdəsə öskürək başlayırsa, aptekdən dərmanlar almağa ehtiyac yoxdur.

Metbuat.az bildirir ki, kələm yarpağı götürün, 1-2 dəqiqə qaynayan suya salıb, çıxarın, sonra üzərinə bal çəkərək sinənizə qoyun. Kip, əyinizə yapışan futbolka geyinin, o, bütün gecəni yarpaqları yaxşı saxlayır. Səhəri gün isə baldan demək olar ki, heç nə qalmır. Bal dəriyə hopur, şəfaverici təsir göstərir. 3-5 gecə bu proseduru təkrarlayın, soyuqdəymə öskürək tamamilə sağalır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.