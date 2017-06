Yaşlı kişi 9 yaşlı qıza təcavüz etdi - Məhkəmə sərbəst buraxdı

Azyaşlı qıza təcavüz etdiyi iddia edilən şəxs cəza almadan məhkəmə salonunu tərk edib.

Metbuat.az bildirir ki, hadisə Türkiyənin İzmir şəhərində qeydə alınıb. Ötən ilin iyul ayında 9 yaşlı qızı cinsi istismar edən, məhkəmə prosesinə 2 gün qala qızın ağır depresiyadan ölümünə səbəb olan 56 yaşlı şəxs üçüncü məhkəmə iclasında günahsız bilindiyi üçün sərbəst buraxılıb.

Qeyd edək ki, Yağmur adlı qızcığaz 29 iyul 2016-cı ildə dostu ilə qonşuda oynayan zaman 56 yaşlı Tuncay Ç. tərəfindən cinsi istismara məruz qalıb. O, ilk məhkəmə prosesinə iki gün qalmış ürəktutmasından dünyasını dəyişib.

Xəyalə Məmmədova / Metbuat.az

