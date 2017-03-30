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Ronaldonun adı hava limanına verildi - FOTO

Ronaldonun adı hava limanına verildi
13:26 30 Mart 2017
23 Dünya
Orxan İsmayıl
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"Real Madrid" klubunun portuqaliyalı ulduz futbolçusu Kriştiano Ronaldonun adı doğulduğu Madeyra adasındakı hava limanına verilib.

Metbuat.az bildirir ki, bununla əlaqədar təşkil olunan mərasimdə futbolçunun oğlu, anası və sevgilisi Corcinya Rodrigez də iştirak edib. Eyni zamanda, Portuqaliya prezidenti Marselo Rebelo de Souza, Baş nazir Antoniyo Koşta, Madeyra Muxtar Vilayətinin başçısı Migel Albukerke və Portuqaliya Futbol Federasiyasının prezidenti Fernando Gomez də tədbirə qatılıb.

Orxan / Metbuat.az

Ronaldo hava limanı ad
metbuat.az

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