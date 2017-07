Bəstəkar Aygün Səmədzadənin oğlu Cəfərin nişan mərasimi olub.

Nişan mərasimi Ankarada keçirilib.

Mərasimdə bəstəkarın ailəsinə ən yaxın insanlar iştirak edib. Cəfər Bağırovun seçdiyi xanımın adı Sanidir.

Aygün Səmədzadənin Cəfərdən başqa Ülkər adlı bir qızı da var. O da ailəlidir və bir övladı var.

Qeyd edək ki, Aygün Səmədzadə millət vəkili Ziyad Səmədzadənin qızıdır.

Mənbə: İstipress.com

