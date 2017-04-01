Helzenkirhendə 2, Münhendə 6 qol - YENİLƏNİR

Almaniya Bundesliqasında XXVI tura start verilib.
Milli.Az apasport.az-a istinadən xəbər verir ki, turun ilk oyununda "Herta" "Hoffenhaym"la qarşılaşıb.
Görüş qonaqların 3:1 hesablı qələbəsiylə nəticələnib.
Lider "Bavariya" bu gün meydana çıxacaq. Münhen təmsilçisi evdə "Auqsburq"u sınağa çəkəcək.
Turun ən maraqla gözlənilən oyunlarından biri isə Helzenkirhendə keçiriləcək. Rur derbisində "Şalke" Dortmund "Borussiya"sını qəbul edəcək.
Almaniya Bundesliqası
XXVI tur
31 mart
"Herta" - "Hoffenhaym" - 1:3
Qollar: Pekarik, 32 - Kramariç, 39-pen, 86, Sule, 76
1 aprel
"Bavariya" - "Auqsburq" - 6:0
Qollar: Levandovski, 17, 55, 79, Müller, 36, 80, Tyaqo, 62
"Hamburq" - "Köln" - 2:1
Qollar: Müller, 13, Holtbi, 90+1 - Yoyiç, 25
"Leyptsiq" - "Darmştadt" - 4:0
Qollar: Keyta, 12, 81, Forsberq, 67, Orban, 79
"Frayburq" - "Verder" - 2:5
Qollar: Petersen, 64, Qrifo, 77 - Kruz, 21, Delani, 45+2, 48, 86, Bartles, 71
"Şalke" - "Borussiya" D - 1:1
Qollar: Kehrer, 77 - Obameyanq, 63
20:30 "Ayntraxt" - "Borussiya" M
2 aprel
17:30 "İnqolştadt" - "Maynts"
19:30 "Bayer" - "Volfsburq"
|
1.
|
Bavariya
|
25
|
19
|
5
|
1
|
61:13
|
62
|
2.
|
Leypsiq
|
25
|
15
|
4
|
6
|
43:28
|
49
|
3.
|
Hoffenhaym
|
26
|
12
|
12
|
2
|
49:26
|
48
|
4.
|
Borussiya D.
|
25
|
13
|
7
|
5
|
54:27
|
46
|
5.
|
Herta
|
26
|
12
|
4
|
10
|
35:33
|
40
|
6.
|
Köln
|
25
|
9
|
10
|
6
|
37:29
|
37
|
7.
|
Ayntraxt
|
25
|
10
|
6
|
9
|
26:27
|
36
|
8.
|
Frayburq
|
25
|
10
|
5
|
10
|
32:42
|
35
|
9.
|
Şalke
|
25
|
9
|
6
|
10
|
32:27
|
33
|
10.
|
Borussiya M.
|
25
|
9
|
5
|
11
|
30:34
|
32
|
11.
|
Bayer
|
25
|
9
|
4
|
12
|
37:40
|
31
|
12.
|
Maynz
|
25
|
8
|
5
|
12
|
33:41
|
29
|
13.
|
Verder
|
25
|
8
|
5
|
12
|
34:44
|
29
|
14.
|
Auqsburq
|
25
|
7
|
8
|
10
|
24:34
|
29
|
15.
|
Volfsburq
|
25
|
8
|
5
|
12
|
23:34
|
29
|
16.
|
Hamburq
|
25
|
7
|
6
|
12
|
24:46
|
27
|
17.
|
İnqolştadt
|
25
|
5
|
4
|
16
|
23:42
|
19
|
18.
|
Darmştadt
|
25
|
4
|
3
|
18
|
17:47
|
15
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