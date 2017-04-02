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“Bayer” “Volfsburq”u qəbul edir - YENİLƏNİR

“Bayer” “Volfsburq”u qəbul edir - YENİLƏNİR
18:32 2 Aprel 2017
6 İdman
Ölkə mətbuatı
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Almaniya Bundesliqasında XXVI tura start verilib.

Milli.Az apasport.az-a istinadən xəbər verir ki, turun ilk oyununda "Herta" "Hoffenhaym"la qarşılaşıb.

Görüş qonaqların 3:1 hesablı qələbəsiylə nəticələnib.

Lider "Bavariya" bu gün meydana çıxacaq. Münhen təmsilçisi evdə "Auqsburq"u sınağa çəkəcək.

Turun ən maraqla gözlənilən oyunlarından biri isə Helzenkirhendə keçiriləcək. Rur derbisində "Şalke" Dortmund "Borussiya"sını qəbul edəcək.

Almaniya Bundesliqası

XXVI tur

31 mart

"Herta" - "Hoffenhaym" - 1:3

Qollar: Pekarik, 32 - Kramariç, 39-pen, 86, Sule, 76

1 aprel

"Bavariya" - "Auqsburq" - 6:0

Qollar: Levandovski, 17, 55, 79, Müller, 36, 80, Tyaqo, 62
 

"Hamburq" - "Köln" - 2:1

Qollar: Müller, 13, Holtbi, 90+1 - Yoyiç, 25
 

"Leyptsiq" - "Darmştadt" - 4:0

Qollar: Keyta, 12, 81, Forsberq, 67, Orban, 79
 

"Frayburq" - "Verder" - 2:5

Qollar: Petersen, 64, Qrifo, 77 - Kruz, 21, Delani, 45+2, 48, 86, Bartles, 71

"Şalke" - "Borussiya" D - 1:1

Qollar: Kehrer, 77 - Obameyanq, 63
 

"Ayntraxt" - "Borussiya" M - 0:0

2 aprel

17:30 "İnqolştadt" - "Maynts"
19:30 "Bayer" - "Volfsburq"

1.

Bavariya

25

19

5

1

61:13

62

2.

Leypsiq

25

15

4

6

43:28

49

3.

Hoffenhaym

26

12

12

2

49:26

48

4.

Borussiya D.

25

13

7

5

54:27

46

5.

Herta

26

12

4

10

35:33

40

6.

Köln

25

9

10

6

37:29

37

7.

Ayntraxt

25

10

6

9

26:27

36

8.

Frayburq

25

10

5

10

32:42

35

9.

Şalke

25

9

6

10

32:27

33

10.

Borussiya M.

25

9

5

11

30:34

32

11.

Bayer

25

9

4

12

37:40

31

12.

Maynz

25

8

5

12

33:41

29

13.

Verder

25

8

5

12

34:44

29

14.

Auqsburq

25

7

8

10

24:34

29

15.

Volfsburq

25

8

5

12

23:34

29

16.

Hamburq

25

7

6

12

24:46

27

17.

İnqolştadt

25

5

4

16

23:42

19

18.

Darmştadt

25

4

3

18

17:47

15

Milli.Az

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Bayer Volfsburqu qəbul edir YENİLƏNİR
milli.az

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