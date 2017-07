Rusiyanın Soçi şəhərində təşkil olunan “Boogel Woogel” dağ festivalı rəngli görüntülərlə yadda qalıb.



Metbuat.az bildirir ki, martın 30-da başlayan festivalda çimərlik geyimi ilə xizək sürən rus qızları adlarını “Ginnesin Rekordlar Kitabı”na yazdırıblar. 1200 nəfər şəxsin eyni anda çimərlik geyimində xizək sürməsi köhnə rekordu yeniləyib.

Festivaldan olan görüntüləri təqdim edirik:

