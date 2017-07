Bədəndə su yığılmasına qarşı müalicə üsulları

Aloe vera: Aloe vera təbii bir müalicə metodudur və bu səbəblə ayaqda yaranan su yığılmasını müalicə etməkdə çox təsirlidir. Qızartını və şişkinliyi azaltmağa köməkçi olan antiinflamatuar xüsusiyyətlərə malikdir.

Aloe vera həmçinin, infeksiya riskini də azaldır.

Alma sirkəsi: Alma sirkəsi də antibakterial və antiinflamatuar xüsusiyyətləri ilə su qabarcıqları üçün çox təsirli bir həlldir. İnfeksiyasının qarşısını almağa, ağrı və iltihablanmağı azaltmağa köməkçi olur.

Yaşıl çay: Yaşıl çay, su qabarcıqları ilə əlaqəli ağrı və şişkinliyi azaltmağa köməkçi olan antiinflamatuar birləşmələr ehtiva edir.

Qabarcıqların tez yaxşılaşmasına köməkçi olacaq bir çox vitamin və antioksidantla zəngindir.

Yaşıl çay paketini 1 fincan isti suda təxminən 5 dəqiqə qədər dəmləyin. Çay paketini çıxarın və soyumasını gözləyin. Nəmli çay torbasını su qabarcığı üzərinə bir neçə dəqiqə qoyun. Bir neçə gün ərzində gündə 4 və ya 5 dəfə təkrarlayın.

E vitamini: E vitamini dəri hüceyrələrinin tez yaxşılaşmasına və yara izini əngəllənməsinə köməkçi olduğu üçün mükəmməl dəri bərpası xüsusiyyətlərinə malikdir. E vitamini yağını və ya kremlərini birbaşa qabarmış dərinizə tətbiq edə bilərsiniz. (Deyerler.org)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.