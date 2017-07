Monako 2025-ci ilədək dənizin qurudulması hesabına öz ərazisini 6 hektar genişləndirməyi planlaşdırır.

Metbuat.az "Trend"ə istinadən bildirir ki, bunu Monakonun turizm və konqreslər üzrə idarəsinin prezidenti Giyom Roz mətbuat konfransında deyib.

Onun sözlərinə görə, sahilyanı zonanın qurudulması layihəsi çərçivəsində yeni ekoloji yaşayış məhəlləsi, park, ofislər və daxili liman salınacaq.

