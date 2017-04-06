AZ
Aktual mövzular: Dollar alış-satışı , Hava , Məzənnə , Neftin qiyməti

"Qalatasaray"ın transfer siyahısı - Kimlər var?

"Qalatasaray"ın transfer siyahısı - Kimlər var?
09:07 6 Aprel 2017
15 İdman
Ölkə mətbuatı
A- A+

Transfer mövsümü yaxınlaşdıqca klubların heyətlərinə qatacaqları futbolçularla bağlı yeni xəbərlər yayılır. Fanat.Az xəbər verir ki, artıq "Qalatasaray"ın baş məşqçisi İqor Tüdorun siyahısında olduğu iddia edilən bəzi futbolçuların adları açıqlanıb.


9 nəfərlik siyahıdakı 3 futbolçu "Mançester Siti"də çıxış edir. Onlar baş məşqçi Pep Qvardiolanın gələcək planlarına daxil deyil və "Qalatasaray" bu futbolçuları heyətinə qatmağa çalışacaq.


Siyahıda yalnız bir yerli futbolçu yer alıb ki, bu da "Beşiktaş"dan Tolqay Aslandı.


Tolqay Aslan (Beşiktaş)

Yaya Ture (Mançester Siti)

Vilfried Boni (Mançester Siti)

Eliaquim Mangala (Mançester Siti)

Sead Kolasinats (Şalke 04)

Emre Mor (Borussiya Dortmund)

Viktor Hüqo (Palmeyras)

Vinsent Yanssen (Tottenhem)

Ante Koriç (Dinamo Zaqreb)


Fanat.Az

Qalatasarayın transfer siyahısı Kimlər var
fanat.az

OXŞAR XƏBƏRLƏR

"Neymarı transfer etmək cəhdi seyfi açmağa bənzəyir" - Mourinyo

"Neymarı transfer etmək cəhdi seyfi açmağa bənzəyir" - Mourinyo

30 Mart 2017 21:05
Neymar tansfer olunur - Fantastik məbləğə...

Neymar tansfer olunur - Fantastik məbləğə...

28 Mart 2017 16:07
"İnter" italiyalı yarımmüdafiəçini transfer etməyə hazırlaşır

"İnter" italiyalı yarımmüdafiəçini transfer etməyə hazırlaşır

08 Mart 2017 23:42
"Transfer çalışmalarına başlamışıq" - Qvardiola

"Transfer çalışmalarına başlamışıq" - Qvardiola

07 Mart 2017 22:07
Bu yay transfer rekordu qıra biləcək 10 futbolçu

Bu yay transfer rekordu qıra biləcək 10 futbolçu

03 Mart 2017 09:07
"Yuventus" argentinalı futbolçu transfer edəcək

"Yuventus" argentinalı futbolçu transfer edəcək

13 Fevral 2017 20:57

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Azərbaycan kubokunun finalı Naxçıvanda keçiriləcək

Azərbaycan kubokunun finalı Naxçıvanda keçiriləcək

06 Aprel 2017 02:32
"Mançester Siti" də "Çelsi" ilə bacarmadı -

"Mançester Siti" də "Çelsi" ilə bacarmadı -VİDEO

06 Aprel 2017 01:37
Azərbaycan kubokunun finalı Naxçıvanda keçiriləcək

Azərbaycan kubokunun finalı Naxçıvanda keçiriləcək

06 Aprel 2017 00:48
"Barselona" 3 xalı 3 qolla qazandı

"Barselona" 3 xalı 3 qolla qazandı

06 Aprel 2017 00:17
Messi: "Məni tənqid edənlərə..."

Messi: "Məni tənqid edənlərə..."

06 Aprel 2017 00:05
"Mançester Siti" Uruqvay klubu ilə əməkdaşlıq edəcək

"Mançester Siti" Uruqvay klubu ilə əməkdaşlıq edəcək

05 Aprel 2017 23:57
Heydər Əliyev ona bu məsələ üçün zəng etmişdi:
- “bura gobursanlıq deyil, qəbristanlıqdır,” - ŞOK FAKT
Abort olunan döl həkimin əlindən tutdu
- Ürəyi zəif olanlar baxmasın! - DƏHŞƏTLİ VİDEO
Bakının xanım avtomobil ustası...
- Kişi işi görən Nüşabənin HEKAYƏSİ

Top xəbərlər

Ölkə mətbuatında bugün

Tramvay aşdı: yaralılar var

06 Aprel 2017 09:17

Bakıdan Nabrana, Lənkərana dəniz turları təşkil edilə bilər

06 Aprel 2017 09:17

Qazaxıstan silkələndi - ZƏLZƏLƏ

06 Aprel 2017 09:17

Cəbhədən SON XƏBƏR

06 Aprel 2017 09:14

Bakıda hamilə qadın dəm qazından boğuldu

06 Aprel 2017 09:13

"Qalatasaray"ın transfer siyahısı - Kimlər var?

06 Aprel 2017 09:07

Kontakt linzalarda dəstəmaz almaq olarmı?

06 Aprel 2017 09:05

Qazaxıstanda ZƏLZƏLƏ oldu

06 Aprel 2017 09:03

Hacıqabulda yük maşınları toqquşdu: xəsarət alan var

06 Aprel 2017 09:03

Son 2 gündə 8 nəfəri it dişləyib - Bakıda

06 Aprel 2017 08:59

Cənubi Koreya yeni raket sınadı

06 Aprel 2017 08:57

And içib andı pozanda nə etmək lazımdır?

06 Aprel 2017 08:57

Bakıda 40 yaşlı kişi bıçaqlandı

06 Aprel 2017 08:53

Həştərxanda Rusiya Qvardiyasının əməkdaşları atəşə tutulub: yaralılar var

06 Aprel 2017 08:52

İranda zəlzələ: 34 yaralı

06 Aprel 2017 08:47

Kompüteriniz üçün maraqlı şəkillər - FOTOSESSİYA

06 Aprel 2017 08:47

Ruhun bir bədəndən başqasına keçməsi mümkündürmü?

06 Aprel 2017 08:47

Kolumbiyada daşqınlar: ölənlərin sayı 301-ə çatıb - YENİLƏNİB

06 Aprel 2017 08:42

Süni zəka əslində nədir?

06 Aprel 2017 08:42

Çürük dişin sağlamlığınıza ZƏRƏRİ

06 Aprel 2017 08:38

Saatlıda 3 otaqlı ev yandı

06 Aprel 2017 08:37

İnsan Qiyamətdəki aqibətindən xəbər tutacaqmı?

06 Aprel 2017 08:37

Bakıda 8 nəfəri it dişlədi

06 Aprel 2017 08:33

Torontoda İŞİD-ə qoşulmaq istəyən şəxs tutulub

06 Aprel 2017 08:32

"Anonymous" İŞİD-i vurdu

06 Aprel 2017 08:32

Almaniyada təyyarə qəzaya uğrayıb: 2 ölü

06 Aprel 2017 08:27

Qəbir əzabını yüngülləşdirmək üçün nə etmək olar?

06 Aprel 2017 08:27

Türkiyədə zəlzələ olub

06 Aprel 2017 08:22

“Apple” “Samsung”dan əyilən displey alacaq

06 Aprel 2017 08:22

Somalidə iki nazirlik binası qarşısında partlayış: 6 ölü, 10 yaralı

06 Aprel 2017 08:17

Tapılan əşyanın sahibini tanımırıqsa bu əşya bizə halaldırmı?

06 Aprel 2017 08:17

Evi cadudan təmizləməyin yolları

06 Aprel 2017 08:13

Rusiyada sərnişin avtobusu ilə yük maşını toqquşub: 2 ölü, 31 yaralı

06 Aprel 2017 08:12

“Apple”dan Britaniya şirkətinə ağır zərbə

06 Aprel 2017 08:12

“Android” istifadəçilərinin sayı “Windows”u ötdü

06 Aprel 2017 08:05

Vərəm xəstəsi 3 saylı Şəhər Kliniki Xəstəxanada öldü

06 Aprel 2017 08:05

"Düşmən tərəfdə əcnəbi hərbçilər də var" - Aprel döyüşlərinin iştirakçısı - FOTO

06 Aprel 2017 08:05

“Adidas” fitnes əlavəsi yaratdı

06 Aprel 2017 08:05

Bakirəliyini 2,3 milyon avroya satdı - FOTO

06 Aprel 2017 08:05

BMT Suriya ilə bağlı danışıqlara başlayıb

06 Aprel 2017 08:05

İnsanın orqanları və emosiyaları hansı barmaqlarla bağlıdır?

06 Aprel 2017 07:43

Çin bütün dünyanı internetlə təmin etmək istəyir

06 Aprel 2017 07:42

İsraildə İLK: Müsəlman qadın diplomat təyin edildi

06 Aprel 2017 07:33

Anna Marionun sessiysasında - FOTO

06 Aprel 2017 07:32

“Huawei” gəlirlərini 32% artırıb

06 Aprel 2017 07:32

Ağstafada ferma yandı

06 Aprel 2017 07:24

Skype-a hücum oldu

06 Aprel 2017 07:22

Arzulanan yuxunu görmək olacaq

06 Aprel 2017 07:12

Payız kolleksiyası - FOTO

06 Aprel 2017 06:32

Naxçıvana gələn turistlərin sayı artır

06 Aprel 2017 06:18