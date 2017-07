İdmançı başı ilə 43 ədəd hind qozu sındırıb.



Metbuat.az bildirir ki, sosial şəbəkələrdə yayılan bu görüntünün harada lentə alındığı məlum deyil. Görüntülərdə bir nəfər dəqiqələr içində sıra ilə düzülən 43 ədəd hind qozunu sındırır.

Sözügedən videonu təqdim edirik:

