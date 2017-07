​Naxçıvan Ermənistan ərazisi kimi göstərildi - Almaniyada dərslikdə

Kütləvi informasiya vasitələrində Almaniyada dərc olunmuş və miqrant uşaqlarının alman dili öyrənməsi üçün nəzərdə tutulmuş bir dərslikdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisinin Ermənistanın tərkib hissəsi kimi təqdim olunduğu rəngli şəklin yer aldığı barədə məlumat verilib.



Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) mətbuat xidmətinin rəhbəri Hikmət Hacıyev bildirib ki, məsələ ilə əlaqədar Azərbaycanın Almaniyadakı səfirliyi dərsliyi nəşr edən TELC (The European Language Certificates) şirkəti ilə dərhal əlaqə saxlayıb və zəruri tədbirlər görüb.

"Sözügedən dərsliyin müəllifi olan “telc gGmbH” şirkəti səfirliyə ünvanlandığı cavabında bildirib: “Bizim “Sadəcə yaxşıdır! İnteqrasiya üçün alman dili” adlanan dərsliyimizin B1.1 və B1.2 cildlərində həqiqətən də Fotolia agentliyindən satın alınmış yanlış dünya xəritəsi yer almışdır. Biz bu səhvə görə çox təəssüf edirik. Həmin səhv bizə yalnız müştərilərimizin diqqətli olması sayəsində məlum olmuşdur. Təbii ki telc gGmbH siyasi ismarıclar verməkdən tamamilə uzaqdır. Sözügedən cildləri biz yenidən nəşr edəcəyik və həmin xəritəni dəyişdirəcəyik. Bununla əlaqədar olaraq, internet səhifəmizdə dərc olunmuş şərhi də diqqətinizə çatdırırıq”.

H. Hasıyevin sözlərinə görə, şirkətin internet səhifəsində yerləşdirilmiş şərhdə də dərsliklərdə yerləşən dünya xəritəsinin səhv olduğu etiraf edilir, onun yer aldığı cildlərin dərhal yeni nəşrə veriləcəyi və bu zaman həmin xəritənin əvəzlənəcəyi vurğulanır. //APA

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.