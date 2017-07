Sumqayıtda liftdə qalan 2 nəfər xilas olunub.

Metbuat.az bildirir ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Böhran Vəziyyətlərində İdarəetmə Mərkəzinə Sumqayıt şəhəri, 10-cu mikrorayonda 2 nəfərin liftdə köməksiz vəziyyətdə qalması barədə məlumat daxil olub. Dərhal Nazirliyin Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidmətinin qüvvələri hadisə yerinə cəlb olunub. Liftin qapısı açılaraq vətəndaşların çıxmasına şərait yaradılıb. Əməliyyat saat 22:49-da başa çatıb.

