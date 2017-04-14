UEFA Avropa Liqası: "Ayaks" "Şalke"yə şans vermədi, "Mançester Yunayted"dən sərfəli bərabərlik

UEFA Avropa Liqasında 1/4 final mərhələsinə start verilib.
Metbuat.az-ın məlumatına görə, gecənin 3 matçı artıq yekunlaşıb.
Turnirin əsas favoriti hesab olunan "Mançester Yunayted" "Anderlext" səfərində 1:1 hesablı bərabərliyə razı olub. "Ayaks" "Şalke"ni, "Selta" isə "Qenk"i məğlub edib. Nəticələri təqdim edirik:
UEFA Avropa Liqası
1/4 final, ilk oyunlar
"Anderlext" - "Mançester Yunayted" - 1:1
Qollar: Dendoker, 86 - Mxıtaryan, 37
"Ayaks" - "Şalke" - 2:0
Qollar: Klassen, 23; 52
"Selta" - "Qenk" - 3:2
Qollar: Sisto, 15, Aspas, 18, Qvidetti, 38 - Boetiyus, 10, Buffel, 68