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UEFA Avropa Liqası: "Ayaks" "Şalke"yə şans vermədi, "Mançester Yunayted"dən sərfəli bərabərlik

UEFA Avropa Liqası:
01:25 14 Aprel 2017
24 İdman
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UEFA Avropa Liqasında 1/4 final mərhələsinə start verilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, gecənin 3 matçı artıq yekunlaşıb.

Turnirin əsas favoriti hesab olunan "Mançester Yunayted" "Anderlext" səfərində 1:1 hesablı bərabərliyə razı olub. "Ayaks" "Şalke"ni, "Selta" isə "Qenk"i məğlub edib. Nəticələri təqdim edirik:

UEFA Avropa Liqası

1/4 final, ilk oyunlar

"Anderlext" - "Mançester Yunayted" - 1:1

Qollar: Dendoker, 86 - Mxıtaryan, 37

"Ayaks" - "Şalke" - 2:0

Qollar: Klassen, 23; 52

"Selta" - "Qenk" - 3:2

Qollar: Sisto, 15, Aspas, 18, Qvidetti, 38 - Boetiyus, 10, Buffel, 68

UEFA Avropa Liqası
metbuat.az

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