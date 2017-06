Bu ilin reytinqli seriallarından olan "Aşk ve Mavi" də mövsüm finalı edəcək.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, serialın bu həftədən sonra fasiləyə yollanacaq.

Qeyd edək ki, "Aşk ve Mavi"nin baş rollarında Emrah və Burcu Kıratlı çəkilib.

