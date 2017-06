Yevlax. 13 iyun. REPORT.AZ/ Yevlax rayonunda 72 yaşlı qadın nərdivandan yıxılıb.

“Report”un Şirvan bürosunun verdiyi məlumata görə, hadisə rayonun Havarlı kəndində baş verib.

Belə ki, 1946-cı il təvəllüdlü kənd sakini Tamara Talıb qızı Salmanova yaşadığı həyətdə dəmir nərdivana dırmaşarkən hündürlükdən düşərək qolundan yaralanıb. Yaralı Yevlax Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıb və əməliyyat olunub. Onun vəziyyətinin sabit olduğu bildirilir.



