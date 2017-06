"Atletiko Madrid"in hücumçusu Antuan Qrizmann klubla müqaviləsinin müddətini uzadıb.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, fransalı forvard Madrid təmsilçisi ilə 2022-ci ilə kimi yeni müqavilə imzalayıb. Onun bu yay "Manchester United"ə gedəcəyi gözlənilirdi. Amma İdman Arbitraj Məhkəməsi (CAS) kluba qoyulan transfer qadağasını qüvvədə saxladığından Qrizmann "Atletico"nu çətin durumda buraxıb getmək istəmədiyini açıqlamışdı.

Milli.Az

