Liverpulda kafeyə silahlı basqın olub.

Publika.az “Daily Mail”-ə istinadən xəbər verir ki, iaşə obyektinin sahibi özünü itirməyərək, soyğunçulara müqavimət göstərib. O, silahlanmış cinayətkarlardan qorxmayaraq, taburetlə özünü müdafiə edib. Hücum zamanı kafe sahibinin ayağına küt alətlə zərbə dəyib. Ancaq bundan artığına cinayətkarların gücü çatmayıb. Soyğunçular onun təslim olmayacağını görərək, kafedən uzaqlaşıb.

Silahlılar xəzinədən təxminən 400 funt pul aparmağa da müvəffəq olub.

Pərviz

