"İçerde" serialındakı Alyanaq obrazı ilə tanınan aktyor Yıldıray Şahinler oğlu Akselin 1 yaşını qeyd edib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, aktyorun oğlunun ad günü məclisinə serialın "Mələy"i Bensu Sorallla yanaşı, bir çox tanınmış da qatılıb. Yıldıray Şahinler xanımı Gizem Şahinlerlə birlikdə dostlarıyla şəkillər çəkdirib.

Bensu Soral partiyə sevgilisi Hakan Baş ilə qatılıb.

Milli.Az

