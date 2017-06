Nikahı olmayan aktrisa hamilədir - FOTO

Tanınmış aktrisa Culiya Staylz ana olacaq.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, 36 yaşlı aktrisanın hamilə olması xəbəri qonağı olduğu readio verilişlərinin birində üzə çıxıb.

Verilişin aparıcısı Nik Sneyt Culiya ilə proqram öncəsi çəkilmiş fotosunu sosial şəbəkədə paylaşıb. Qara libas geyinən Staylzın böyüyən qarnı diqqətdən qaçmayıb.

Qeyd edək ki, Culiya Staylz operator Preston Cey Kukla vətəndaş nikahında yaşayıb. Cütlük 2015-ci ilin dekabrında nişanlansa da, hələlik nikaha daxil olmayıb.

Milli.Az

