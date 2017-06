Sumqayıtda yaşayış binasına bitişik tikilmiş mağazanın xarici divarına quraşdırılmış elektrik lövhəsində 6 ədəd sayğac və 60 p.m elektrik kabeli yanıb.

Fövqəladə Hallar Nazirliyindən Milli.Az-a verilən məlumata görə, mağaza yanğından mühafizə olub.

Yanğın saat 22:44-də yanğınsöndürənlər tərəfindən söndürülüb.

Milli.Az

