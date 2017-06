Londonun mərkəzində 27 mərtəbəli yaşayış binasında yanğın baş verib.

Trend-in yerli polisə istinadən verdiyi xəbərə görə, hazırda sakinlərin təxliyəsi həyata keçirilir. İki nəfərin dəm qazından zəhərləndiyi bildirilir.

Yanğının söndürülməsi üzrə işlər aparılır.

