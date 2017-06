Bella eyvanda sevgilisi ilə belə görüntüləndi - FOTO

Model Bella Hadid Nyu-Yorkdakı evinin eyvanında görüntülənib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, 20 yaşlı model eyvanda yeni sevgilisi, avstraliyalı model Cordan Barret ilə əylənib.

"The Weeknd"dən 7 ay öncə ayrılan Bella Cordanla çox səmimi görünüb. Cütlük əvvəlcə telefonda şəkilləri izləyib, daha sonra isə özləri şəkil çəkdirməyə başlayıb.

Bellanın əynində ağ kofta, qara şortik olub. Cordan isə yalnız şortik geyinib.

İkili lentə aldıqları fotoları daha sonra şəxsi İnstaqram səhiffələrində yerləşdirib.

Milli.Az

