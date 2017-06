Bəstəkar Rauf ƏIiyev vəfat edib

Bəstəkar Rauf ƏIiyev 70 yaşında vəfat edib. Milli.Az bildirir ki, bu barədə APA-ya Cəfər Cabbarlı adına "Azərbaycanfilm" kinostudiyasından məlumat verilib. Rauf Əliyevin ürək tutmasından dünyasını dəyişdiyi bildirir. Bəstəkar bu gün Bakıda dəfn olunacaq.

Rauf Əliyev 1947-ci il mayın 1-də Azərbaycanın Şuşa şəhərində anadan olub.



Rauf Əliyev 90-a yaxın - "Azadlığa gedən yollar", "İşığını əsirgəmə", "Yalan", "Fəryad", "Azərbaycan haqqında həqiqət", "Kənar adamlar", "Qara Volqa", "Vahimə" və digər Azərbaycan filmlərinə musiqi bəstələyib, 10-a yaxın mahnının müəllifidir.



Allah rəhmət eləsin.

