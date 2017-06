Aktrisa Li Mişel (Lea Michele) gözəllik salonunda olarkən görüntülənib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, 31 yaşlı aktrisa bu dəfə təbii halı ilə kameralara tuş gəlib.

Üzündə makiyajı olmayan Lini tanımaq çətin olub.

Qeyd edək ki, "Glee" serial ilə məşhurlaşan Mişel, daha sonra "Scream Queens" ("Qışqırıq kraliçaları") adlanan trillerdə adından söz etdirib.

Milli.Az

