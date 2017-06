"Atrabank”ın balansında olan 2 inzibati bina satışa çıxarılıb

Bakı. 14 iyun. REPORT.AZ/ Azərbaycan Əmanətlərin Sığortalanması Fondu (ADIF) ləğvedicisi olduğu "Royalbank” ASC-nin balansındakı mebel avadanlıqlarını, eləcə də ”Atrabank” ASC-nin balansındakı 2 inzibati binanı hərrac yolu ilə satışa çıxarıb.

"Report" bu barədə Fonda istinadən xəbər verir.

Hərraclar barədə daha ətraflı aşağıdakı linklərdən məlumat əldə etmək olar:

http://1anelan.com/items/h_rrac_aaelanlar_2934

http://1anelan.com/items/h_rrac_aaelanlar_2933

http://1anelan.com/items/h_rrac_aaelanlar_2935



