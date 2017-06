Bakı. Yelena Kosolapova - Trend:

İyul ayında Avropa İttifaqı (Aİ) və Azərbaycan arasında strateji tərəfdaşlıq haqqında yeni sazişlə bağlı danışıqların növbəti mərhələsinin keçirilməsi planlaşdırılır.

Trend-in məlumatına görə, bunu jurnalistlərə Aİ-nin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin birinci müşaviri Denis Danilidis deyib.

