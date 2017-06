Qusar. 15 iyun. REPORT.AZ/ Qusar rayonunda bıçaqlanma hadisəsi baş verib.

"Report"un Şimal bürosu xəbər verir ki, rayon Polis şöbəsinin Həzrə bölməsinin əməkdaşı, 36 yaşlı Həmidulla Müzafəddin oğlu Qayıtmazov öz həmkəndlisi tərəfindən bıçaqlanıb.

Yaralı saat 23:30 radələrində qarın boşluğunda xəsarətlə xəstəxanaya aparılaraq əməliyyat olunub.

Qusar Rayon Prokurorluğunda faktın araşdırılmasına başlanıb.



