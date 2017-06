"Mançester Yunayted" növbəti transferini rəsmiləşdirib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, "Benfika"nın müdafiəçisi Viktor Lindelef karyerasını "qırmızı şeytanlar"ın heyətində davam etdirəcək. Onunla "4+1" sxemi üzrə müqavilə bağlanıb.

Viktor Lindelefin transferi 30 milyon funt dəyərində qiymətləndirilir.

