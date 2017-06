ABŞ Rusiyaya qarşı sanksiyaları genişləndirilir.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, ABŞ senatı bu barədə yeni qanun layihəsini təsdiqləyib. Layihəyə əsasən, prezident Donald Tramp Konqresin izni olmadan sanksiyaları azalda bilməyəcək.

Növbəti mərhələdə qanun layihəsi Nümayəndələr palatasına təqdim olunacaq.

