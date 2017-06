Bakı. Trend:

ABŞ-ın San-Fransisko şəhərində naməlum şəxs UPS şirkətinin şöbəsində insanlara silahdan atəş açmağa başlayıb.

Trend-in "RİA Novosti"yə istinadən verdiyi məlumata görə, hadisə nəticəsində atəş açan şəxslə birlikdə 4 nəfər həlak olub, 2 nəfər isə yaralanıb.

Polislər bildirib ki, hadisənin terrorçuluqla əlaqəsi yoxdur. Atəş açanın şəxsiyyəti açıqlanmır.

