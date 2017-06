Qətər ABŞ-dan 12 milyard dollarlıq F-15 qırıcısı alır

Qətər ABŞ-dan 12 milyard dollarlıq "McDonnel Douglas F-15 Eagle" qırıcısı alacaq.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, Pentaqonun rəhbəri Ceyms Mettis və Qətər nümayəndələri çərşənbə günü bu müqaviləni imzalamaq üçün görüşməli idilər. "Bloomberg" agentliyi öz növbəsində əlavə edir ki, müqaviləyə 36 təyyarə daxildir.

Qeyd edək ki, ötən ilin noyabr ayının 18-də məlum oldu ki, ABŞ Qətərə 21,1 milyard dollar dəyərində 72 ədəd F-15QA qırıcısı və müxtəlif avadanlıq və silah satacaq.

"McDonnel Douglas F-15 Eagle" - 1970-ci ildə "McDonnell Douglas" şirkəti tərəfindən hazırlanmış dördüncü nəsil Amerikanın taktiki qırıcı təyyarəsidir. Bu təyyarədən cəmi təxminən 1200 ədəd müxtəlif modifikasiyalı istehsal edilib.

Milli.Az

Digər maraqlı xəbərlər Milli.Az-ın Facebook səhifəsində

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.