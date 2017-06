Bakı. Trend:

Brüsselin beynəlxalq hava limanı yanğın səbəbindən tam olaraq bağlanıb.

Trend-in "RİA Novosti"yə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə "RTL" teleradioşirkəti xəbər yayıb.

"Brüsselin hava limanı səhər saat 5-dən tam olaraq bağlanıb. Şübhəsiz ki, yanğın səbəbindən. Elektrik enerjisini tamamilə kəsilib", - məlumatda deyilir.

Məlumata əsasən, hazırda aviareyslərin uçuşu həyata keçirilmir, sərnişinlər terminal binasına girə bilmirlər.

