"Barselona"da yeni müqavilə

"Barselona" klubun B komandasında top qovan müdafiəçi Marlon Santosla yeni müqavilə bağlayıb.

Milli.Az apasport.az-a istinadən xəbər verir ki,klubdan edilən açıqlamada 21 yaşlı futbolçuyla 3 illik anlaşma əldə olunduğu qeyd edilib.

Son mövsümdə "Barselona"nın B komandasında 25 oyuna çıxan braziliyalı futbolçu, əsas komandada da oynamaq şansı qazanıb.



Belə ki, ötən il katalonların baş məşqçisi Luis Enrike Santosa 3 matçda şans vermiş, gənc futbolçu sərgilədiyi oyunla diqqət mərkəzinə düşmüşdü.

Milli.Az

