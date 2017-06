"Qəbələ" "Axmat"a qarşı

Avstriyada hazırlıqlarını davam etdirən "Qəbələ" bu gün ikinci yoxlama matçına çıxacaq.

Milli.Az apasport.az-a istinadən xəbər verir ki, Tirol bölgəsində, İnsbruk şəhəri yaxınlığındakı Fulpmes qəsəbəsində hazırlıq keçən baş məşqçi Roman Qriqorçuk yetirmələrini ikinci dəfə sınamaq imkanı əldə edib.

Avropa Liqasında ölkəmizi təmsil edəcək "qırmızı-qaralar" Rusiyanın Premyer Liqa təmsilçisi "Axmat"la qarşılaşacaq.



DÇ-2018-in seçmə mərhələsində Şimali İrlandiya ilə qarşılaşan əsas yığmanın düşərgəsində olan futbolçular - Cavid Hüseynov, Ruslan Qurbanov, Araz Abdullayev, Ürfan Abbasov və yeni transfer Elvin Məmmədov komandaya bu gün qoşulacaqlar.



İlk matçında yerli "Fulpmes"i 8:0 hesabı ilə darmadağın edən "Qəbələ" ikinci oyununda nisbətən güclü komanda ilə gücünü sınamalı olacaq.



Son mövsümü 5-ci pillədə başa vuran komanda əvvəlcə "Terek" adlanıb. Lakin yaxın günlərdə adı dəyişdirilən klub Çeçenistanın keçmiş prezidenti Axmat Kadırovun şərəfinə "Axmat" adlandırılıb.



Qeyd edək ki, iyunun 23-dək Avstriyada hazırlıq keçəcək "Qəbələ" daha 2 yoxlama görüşündə qüvvəsini sınayacaq. "Qırmızı-qaralar" ayın 19-da "Botev" (Bolqarıstan), 22-də isə "Ludoqorets"lə (Bolqarıstan) qarşılaşacaq.



Yoxlama oyunu

15 iyun



20:00. "Qəbələ" - "Axmat"

Avstriya, İnsbruk

Milli.Az

Digər maraqlı xəbərlər Milli.Az-ın Facebook səhifəsində

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.