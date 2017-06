Bakıda yanğın qeydə alınıb.

Milli.Az FHN-ə istinadən xəbər verir ki, Bakı şəhəri, Sabunçu rayonunda vətəndaşa məxsus "Hyundai" markalı minik avtomobilinin mühərrikində elektrik avadanlıqları və yük hissəsi yanıb.

Avtomobilin qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub.

Yanğın saat 03:53-də yanğınsöndürənlər tərəfindən söndürülüb.

Milli.Az

