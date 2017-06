Bakının Nizami rayonunda piyadanın vurulması ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb.

"Report" xəbər verir ki, insident Bakı metropoliteninin "Neftçilər" stansiyası yaxınlığında baş verib.

Xəzər Universitetinin qarşısından yolu keçmək istəyən 1968-ci il təvəllüdlü Qarayev İlqar Vaqif oğlunu "Mercedes" markalı avtomobil vuraraq hadisə yerindən qaçıb.

Yaralı, taksi sürücülərinin köməkliyi ilə xəstəxanaya aparılıb.

Faktla bağlı araşdırma gedir.

