"Qalatasaray"ın ilk transferi: 11,5 milyon avro

Brumanı 15 milyon avroya "Leypsiq"ə satan "Qalatasaray" bir müddətdi danışıqlar apardığı Bafetimbi Qomislə anlaşıb. Fanat.Az xəbər verir ki, İstanbul klubu futbolçunun müqavilə ilə bağlı olduğu "Suonsi" ilə də razılıq əldə edib

Anlaşmaya əsasən, "Qalatasaray" İngiltərə klubuna 2,5 milyon avro transfer haqqı ödəyəcək. Qomis 3 illik müqavilə imzalayacaq və hər ilə görə 3 milyon avro maaş alacaq.

Beləliklə, matçbaşı və bonuslar nəzərə alınmasa, bu transfer "Qalatasaray"a 11,5 milyon avroya başa gələcək.

Fanat.Az

