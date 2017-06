Bu gün Bakı metrosunun "İçəri şəhər" stansiyasında qadının halı pisləşib.

Milli.Az-ın hadisə yerində olan əməkdaşının verdiyi məlumata görə, təxminən 40 yaşlarında olan xanımın halı qəflətən dəyişib. Müvazinəti itirən qadına görə təcili tibbi yardım çağırılıb.

Həkim briqadası qadına tibbi yardım göstərdikdən sonra səhhəti normallaşıb.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.