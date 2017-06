Göygöl rayon sakini qidadan zəhərlənmədən ölüb.

Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, iyunun 14-də Göygöl rayon sakini Mətanət Yaqubova qidadan zəhərlənmə ilə xəstəxanaya gətirilərkən yolda ölüb.

