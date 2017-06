Quranı Azərbaycanca oxumaq ərəbcə oxumaq qədər savabdırmı?

Qurani Kərimin mənaca tərcüməsini oxuyaraq Uca Allahın elmi ilə tanış olmaq savab əməllərdəndir və imanın artmasına səbəbdir. Milli.Az zikr.az-a istinadən bildirir ki, amma hər hərfə görə 10 savab qazanmaq ərəbcə oxumağa aiddir. Peyğəmbər (Allahın ona və ailəsinə salavatı və salamı olsun) demişdir: "Quran oxuyun! Həqiqətən, siz ona görə mükafat ala­caqsınız. Hər hərfə görə on savab vardır. Mən demirəm ki, "əlif, ləm, mim" bir hərfdir, lakin "əlif" on, "ləm" on, "mim" on, bunların hamısı isə otuz sa­vab­dır". (Tarixu Bağdad, 1/286). Deyilir ki "əlif, ləm, mim", yəni nazil olduğu kimi ərəb dilində. Ərəbcə Quran oxumağı öyrənmək üçün nəyisə əldə etmək və ya gözləmək lazım deyil. Ölüm gəlməzdən öncə çoxlu savab əldə etməyə, xeyirli əməllərə tələsmək lazımdır.

Milli.Az

