Göz, qulaq və burun damcıları orucu pozarmı?

Xeyr, pozmaz. Çünki bu dərmanlar mədəyə gəlib çatmır. Hətta bu dərmanların çoxu qana belə qarışmır. Ancaq burun damcılarının bir qisminin qana qarışması mümkündür. Lakin bu da orucu pozmaz.

Milli.Az muselmanlar.com-a istinadən bildirir ki, göz və qulaq damcıları (eynilə dəriyə tətbiq edilən bir məlhəm kimi) daha çox tətbiq edildiyi hissələrə təsir edərlər. Bu formadakı topikal (bölgə) dərmanların qana qarışan qisimləri demək olar ki, yox deyiləcək qədər azdır. Qısa şəkildə ifadə edərsək, bu dərmanlar orucu pozmaz.

Milli.Az

Digər maraqlı xəbərlər Milli.Az-ın Facebook səhifəsində

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.