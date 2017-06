Quyruqsuz buzov doğuldu - Tovuzda - VİDEO

Buzov quyruqsuz doğulub.

Milli.Az xezerxeber.az-a istinadən bildirir ki, qeyri-adi hadisə Tovuzun Əsrik-Cırdaxan kəndındə, Yunis Nəsibova məxsus təsərrüfatda baş verib. Bir həftə əvvəl doğulan buzovun quyruğu yoxdur.

Heyvan rahat şəkildə hərəkət edir və digər buzovlardan seçilmir.

İnəyin sayca 3-cü balası olan bu buzov təsərrüfat sahibi ilə yanaşı, kənd sakinlərinin də marağına səbəb olub. Onlar belə bir anormal hadisə ilə ilk dəfə rastlaşdıqlarını deyirlər.

Mütəxəssislər bildirir ki, təbiətdə buna oxşar hadisələr irsi dəyişkənlik nəticəsində baş verir.

Milli.Az

Digər maraqlı xəbərlər Milli.Az-ın Facebook səhifəsində

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.